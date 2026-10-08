HR-эксперт Романова: отпуск выгоднее брать в месяцы с 22 рабочими днями

HR- эксперт Валентина Романова рассказала, что в 2027 году с точки зрения сохранения дохода выгоднее планировать отпуск на месяцы с большим количеством рабочих дней.
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