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HR-эксперт Романова: отпуск выгоднее брать в месяцы с 22 рабочими днями

HR-эксперт Романова: отпуск выгоднее брать в месяцы с 22 рабочими днями

HR- эксперт Валентина Романова рассказала, что в 2027 году с точки зрения сохранения дохода выгоднее планировать отпуск на месяцы с большим количеством рабочих дней.

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