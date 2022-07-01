В Новосибирске по делу о госизмене арестован завлабораторией НГУ Дмитрий Колкер

В Новосибирске по делу о государственной измене Советский районный суд города арестовал заведующего лабораторией квантовых оптических технологий Новосибирского государственного университета доктора физико-математических наук Дмитрия Колкера.
В Новосибирске по делу о государственной измене Советский районный суд города арестовал заведующего лабораторией квантовых оптических технологий Новосибирского государственного университета доктора физико-математических наук Дмитрия Колкера.
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