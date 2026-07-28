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The Eurasia Daily news agency

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The United States made a number of proposals to Belarus, and Lukashenko responded to them

The United States made a number of proposals to Belarus, and Lukashenko responded to them

Washington formulated regular proposals to Minsk, and Alexander Lukashenko got acquainted with them. This was announced today, July 28, by Permanent Representative of Belarus to the UN Valentin Rybakov following a report to the Belarusian leader.

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