Новосибирск: таксист взял 99 рублей сбора после аэропорта

Сбой в работе дата-центров «Яндекса» после атак беспилотников совпал с введением дополнительного сбора за поездки на такси в Новосибирске, который у одного из водителей достиг 2 тысяч рублей при доставке пассажира в аэропорт.
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