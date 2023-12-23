МИД: Россия удержит часть взноса в ОЗХО для созданного США комитета

Россия совместно с некоторыми другими странами намерена удержать часть взноса, который отводится секретариатом ОЗХО на финансирование навязанной Соединёнными Штатами Группы по расследованию и идентификации.
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