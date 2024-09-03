Полицейские в Магаданской области в ходе ОПМ «Путина - 2024» задержали браконьеров, незаконно выловивших 65 экземпляров кеты и 27 горбуш

При проведении оперативно-профилактического мероприятия «Путина - 2024» участковые уполномоченные полиции отделения МВД России по Северо-Эвенскому району Магаданской области совместно с инспекторами Охотского территориального управления Росрыболовства выявили двух браконьеров на левом берегу реки Большая Гарманда.
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