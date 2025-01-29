Мали, Буркина-Фасо и Нигер создают Конфедерацию стран Сахеля

Мали, Буркина-Фасо и Нигер выходят из ЭКОВАС из-за санкций, противоречащих их интересам. Лидеры стран подписали хартию о создании Конфедерации стран Сахеля для координации дипломатических усилий и укрепления суверенитета.
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