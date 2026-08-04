Орлов раскритиковал Ву за незнание правил в матче «Ахмат» – «Спартак»

Орлов отметил, что подобное решение стало неприятным сюрпризом для «Спартака», особенно учитывая, что Ву дебютировал в данном матче: «Почему Ву не знал правил игры? Это матчасть! Почему тренеры ему не разъяснили нюансы? Странно.
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