Орлов раскритиковал Ву за незнание правил в матче «Ахмат» – «Спартак»

Орлов отметил, что подобное решение стало неприятным сюрпризом для «Спартака», особенно учитывая, что Ву дебютировал в данном матче: «Почему Ву не знал правил игры? Это матчасть! Почему тренеры ему не разъяснили нюансы? Странно.