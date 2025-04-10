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США вводят новые пошлины: шансы Индии привлечь китайское производство

США вводят новые пошлины: шансы Индии привлечь китайское производство

США вводят высокие тарифы на китайские товары, что может принести выгоду Индии. Переговоры Нью-Дели с Вашингтоном открывают путь для двустороннего соглашения, однако остаются опасения демпинга.

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