Почему роботы и нейросети делают нас ленивыми?

Результаты нового исследования показали, что активное использование чат-ботов на работе лишает нас мотивации и делает ленивыми Но как и почему роботы и ИИ-помощники снижают качество и производительность труда? Давайте разбираться!.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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