Почему роботы и нейросети делают нас ленивыми?

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Результаты нового исследования показали, что активное использование чат-ботов на работе лишает нас мотивации и делает ленивыми Но как и почему роботы и ИИ-помощники снижают качество и производительность труда? Давайте разбираться!.