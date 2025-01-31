«Полз неделю, пил росу»: военкор Кубатьян о ранении и историях спасений бойцов на СВО

Писатель, журналист, путешественник, участник СВО и ныне военкор Григорий Кубатьян побывал в Казани и рассказал «Татар-информу», что переживают бойцы на передовой, предположил, каким может быть мир между Россией и Украиной, а также вспомнил истории с фронта.
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