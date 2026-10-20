Автомобиль: Lada GrantaДвигатель: ВАЗ-11183 (1.6, 8 клапанов, 82 л.с.)Год выпуска / приобретения: 2014Пробег общий / личный: 796 530 км / 796 530 кмСтоимость автомобиля: ~425 000 р.
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