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Бастрыкин поставил на контроль дело об избиении детей в Нижнем Тагиле

Бастрыкин поставил на контроль дело об избиении детей в Нижнем Тагиле

Пресс-служба СК РФ сообщила, что глава ведомства Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование уголовного дела об избиении 29 декабря в Нижнем Тагиле напротив одной из школ мальчика и 11-летней девочки-сироты.

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