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Череватый — Изосимовой: «Бабонька завистью дышит. С ума сошла. Жалею, что на „Реванше“ не спросил справку»

Череватый — Изосимовой: «Бабонька завистью дышит. С ума сошла. Жалею, что на „Реванше“ не спросил справку»

Обладатели сверхспособностей продолжают испытывать свой дар в шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших». Страсти накаляются с каждым эпизодом.

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