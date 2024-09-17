На Земле началась магнитная буря близкая к максимальному уровню интенсивности, согласно данным лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
На Земле началась магнитная буря близкая к максимальному уровню интенсивности, согласно данным лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.