Израиль может открыться для привитых «Спутником V» россиян с 1 декабря

Израиль и Россия ведут переговоры по признанию сертификатов «Спутника Лайт» для въезда туристов. Помимо этого, уже с 1 декабря россияне, привитые «Спутником V», смогут въехать в страну, сообщил министр туризма еврейского государства Йоэль Развозов.