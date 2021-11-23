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Израиль может открыться для привитых «Спутником V» россиян с 1 декабря

Израиль может открыться для привитых «Спутником V» россиян с 1 декабря

Израиль и Россия ведут переговоры по признанию сертификатов «Спутника Лайт» для въезда туристов. Помимо этого, уже с 1 декабря россияне, привитые «Спутником V», смогут въехать в страну, сообщил министр туризма еврейского государства Йоэль Развозов.

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