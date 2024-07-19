Гастроэнтеролог Ильяшенко: не рекомендуется есть жирную, тяжелую и мясную пищу на ночь

Исключение можно сделать для отварной куриной грудки с овощами Рекомендуется в целом отказаться от потребления пищи на ночь, особенно жирной, тяжелой и мясной, об этом РИА Новости рассказала врач-гастроэнтеролог Светлана Ильяшенко.
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