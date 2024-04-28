Global look press/Keystone Press Agency/President Of Ukraine Главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский пришел в ярость, когда узнал о сдаче в плен целого батальона украинских военных из 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ, сообщил британский эксперт Александр Меркурис на своем Youtube-канале.