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ФСИН обяжет операторов блокировать телефоны заключенных

Операторов обяжут в течение трех суток блокировать телефонные номера, которые могут использоваться заключенными, по требованию ФСИН, пишут «Известия», уточняя, что проект соответствующего постановления был внесен Минюстом в середине сентября.

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