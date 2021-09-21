ФСИН обяжет операторов блокировать телефоны заключенных

Операторов обяжут в течение трех суток блокировать телефонные номера, которые могут использоваться заключенными, по требованию ФСИН, пишут «Известия», уточняя, что проект соответствующего постановления был внесен Минюстом в середине сентября.
Операторов обяжут в течение трех суток блокировать телефонные номера, которые могут использоваться заключенными, по требованию ФСИН, пишут «Известия», уточняя, что проект соответствующего постановления был внесен Минюстом в середине сентября.
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