Путин: Мемориал на острове Шумшу завершат к 2030 году

Полное завершение военно-исторического комплекса на острове Шумшу запланировано на 2030 год. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин на заседании Российского организационного комитета «Победа».
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