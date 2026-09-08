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SPLETNIK

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Сын Немцова показал фото с его внуком Борисом на Красной площади

Сын Немцова показал фото с его внуком Борисом на Красной площади

Сын Бориса Немцова, который не живёт в России, показал фото со своим ребёнком — единственным внуком покойного политика, которого зовут в его честь.

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