Посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник не исключил, что экс-главкома ВСУ Валерия Залужного могут физически «слить», так как он имел прямые взаимоотношения с министрами обороны и командующими США, Великобритании и ЕС.