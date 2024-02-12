Посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник не исключил, что экс-главкома ВСУ Валерия Залужного могут физически «слить», так как он имел прямые взаимоотношения с министрами обороны и командующими США, Великобритании и ЕС.
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