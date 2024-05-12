США и Филиппины нанесли сокрушительные удары по китайскому танкеру

США и Филиппины потопили танкер китайского производства на учениях! Судно моментально ушло под воду.Во время военных учений в Южно-Китайском море американские и филиппинские силы нанесли удары по танкеру китайского производства BRP Lake Caliraya.
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