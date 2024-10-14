Мажилисмены посетили хвостохранилище «Кошкар-Ата в Актау

На минувшей неделе в рамках выездного заседания Комитета по вопросам экологии и природопользования Мажилиса Парламента РК члены делегации ознакомились с деятельностью объектов экологии, энергетики и водоснабжения Мангистауского региона, сообщает Центр общественных коммуникаций.
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