Мажилисмены посетили хвостохранилище «Кошкар-Ата в Актау

На минувшей неделе в рамках выездного заседания Комитета по вопросам экологии и природопользования Мажилиса Парламента РК члены делегации ознакомились с деятельностью объектов экологии, энергетики и водоснабжения Мангистауского региона, сообщает Центр общественных коммуникаций.