Аргументы недели

98 616 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Василевский
    А эта рожа постная... Да уж... И за что Бог наградил эту гейропу такими руководителями...Олланд заявил пре...
  • Игорь Василевский
    А он знал на что шел. Потому и фильмец ему про голобородько каломойский снял. Потому и народ окраины за него проголос...Олланд заявил пре...
  • Игорь Василевский
    Интересно, а кто тут у нас черные метки оставляет под постами? Сколько постов - столько и мнений - политический ловка...Жириновский - про...

Глава движения «Мы вместе с Россией» Рогов призвал Зеленского готовить план «Б»

Глава движения «Мы вместе с Россией» Рогов призвал Зеленского готовить план «Б»

Председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо готовить план «Б» от слова «бежать».

Вернуться к статье

Картина дня

наверх