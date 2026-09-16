Происшествия
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Происшествия

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В ХМАО - Югре для учеников полицейского класса провели занятие по оказанию первой помощи

Накануне в средней общеобразовательной школе № 32 города Нижневартовска прошло практическое занятие по оказанию первой помощи.

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