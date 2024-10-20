Мужчину с пакетом марихуаны задержали на железнодорожном вокзале в Чите Забайкальского края

Сотрудники Читинского ЛО МВД России на транспорте в ходе отработки пассажирского потока на привокзальной площади задержали 34-летнего жителя Забайкальского края, которого заподозрили в совершении административного правонарушения по ст.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии