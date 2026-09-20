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Аргументы и Факты

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Медведев: явка на выборах в Госдуму достигла почти 57%

Медведев: явка на выборах в Госдуму достигла почти 57%

Предварительная явка на выборах депутатов Государственной думы девятого созыва достигла почти 57%. Об этом заявил председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев на совещании с региональными отделениями партии.

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