Военнослужащие военной автоинспекции ЦВО провели акцию по безопасности дорожного движения в Самарской области

Акция проводилась в рамках профилактики соблюдения правил дорожного движения военными водителями, а также военнослужащими-владельцами личного автотранспорта с целью недопущения дорожно-транспортных происшествий.
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