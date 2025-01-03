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Закон, порядок, государство

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Военнослужащие военной автоинспекции ЦВО провели акцию по безопасности дорожного движения в Самарской области

Военнослужащие военной автоинспекции ЦВО провели акцию по безопасности дорожного движения в Самарской области

Акция проводилась в рамках профилактики соблюдения правил дорожного движения военными водителями, а также военнослужащими-владельцами личного автотранспорта с целью недопущения дорожно-транспортных происшествий.

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