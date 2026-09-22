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Царьград

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Виталий Кличко сообщил о взрывах топливных резервуаров в Киеве

Виталий Кличко сообщил о взрывах топливных резервуаров в Киеве

В Оболонском районе Киева произошли взрывы резервуаров с топливом, о чём сообщил мэр Виталий Кличко. Украинский телеканал "Общественное" передал информацию о взрывах во время воздушной тревоги.

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