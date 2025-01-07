RS: гипотеза о назначении древнего «Колеса призраков» пересмотрена

Ученые из Тель-Авивского университета и Университета имени Бен-Гуриона в Негеве пересмотрели теорию о предназначении сооружения из крупных каменных блоков Руджм-эль-Хири, также известного как «Колесо призраков».
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