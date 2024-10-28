Кстовский тайбоксер из команды Емельяненко проиграл бой на турнире по муайтай

Профессиональный турнир по муайтай Emerald Fight 7 состоялся в Нижнем Новгороде на арене цирка. В поединках участвовали ведущие тайбоксёры Нижегородской области, Казани, Пермского края, Рязани, Свердловской области, Старого Оскола (Белгородская область), Санкт-Петербурга.
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