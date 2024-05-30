Итак, назначение вокруг которого ходило столько слухов, наконец состоялось.
"Начальник всех губернаторов". Новая миссия Дюмина под кодом "преемник"
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NН
Natalia Нес
Дюмин- прекрасный губернатор! Много хорошего сделал для Тулы!!!!
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18 час.
ninikooo Митусова
Может А. Г. Дюмин проведет чистку « зажравшихся губернаторов» и чиновников, которые ведут « антинародную деятельность «?! Такие как губернатор Челябинска, Санкт- Петербурга, Подмосковья, которые « топят за мигрантов» и где преступления мигрантов « зашкаливают «все показатели пои их лояльности. Кстати, а что с тем губернатором , у которого грызуны съели дамбу?! Он уже в Эмиратах?!
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17 час.
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