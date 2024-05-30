Нервное настрое...
Политика и интернетМнения
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • АндрейБорков
    Прочитал Ваш комментарий. Невольно напрашиваются слова, сказанные профессором Преображенским председателю домкома Шво...Украинское госуда...
  • Олег Самойлов
    То, что НАТО считает, что они сильнее - еще вопрос! И скорее всего, НЕ в их пользу!Ростислава Ищенко...
  • Олег Самойлов
    пиндосрани нужна война  хорошая, но такая, чтобы ИХ не задевала. Они надеются отсидеться сейчас за лужей не ввязываяс...Ростислава Ищенко...

"Начальник всех губернаторов". Новая миссия Дюмина под кодом "преемник"

"Начальник всех губернаторов". Новая миссия Дюмина под кодом "преемник"

Итак, назначение вокруг которого ходило столько слухов, наконец состоялось.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Natalia Нес
Дюмин- прекрасный губернатор! Много хорошего сделал для Тулы!!!!
Ответить
18 час.
ninikooo Митусова
Может А. Г. Дюмин проведет чистку « зажравшихся губернаторов» и чиновников, которые ведут « антинародную деятельность «?! Такие как губернатор Челябинска, Санкт- Петербурга, Подмосковья, которые « топят за мигрантов» и где преступления мигрантов « зашкаливают «все показатели пои их лояльности. Кстати, а что с тем губернатором , у которого грызуны съели дамбу?! Он уже в Эмиратах?!
Ответить
17 час.

Картина дня

наверх