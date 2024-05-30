"Начальник всех губернаторов". Новая миссия Дюмина под кодом "преемник"

ninikooo Митусова

Может А. Г. Дюмин проведет чистку « зажравшихся губернаторов» и чиновников, которые ведут « антинародную деятельность «?! Такие как губернатор Челябинска, Санкт- Петербурга, Подмосковья, которые « топят за мигрантов» и где преступления мигрантов « зашкаливают «все показатели пои их лояльности. Кстати, а что с тем губернатором , у которого грызуны съели дамбу?! Он уже в Эмиратах?!