Стало известно о «камне преткновения» для новых антироссийских санкций Европы

Европейские дипломаты сообщают, что вопрос о продлении льгот на импорт продукции Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК), о котором попросила Чехия, стал «камнем преткновения» при согласовании 12-го пакета антироссийских санкций Евросоюза.
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