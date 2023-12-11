Стало известно о «камне преткновения» для новых антироссийских санкций Европы

Европейские дипломаты сообщают, что вопрос о продлении льгот на импорт продукции Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК), о котором попросила Чехия, стал «камнем преткновения» при согласовании 12-го пакета антироссийских санкций Евросоюза.