Крымское информ...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Крымское информационное агентство

116 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • F I
    За 8-9 лет сдох асфальт на  дорогах  которые с 2014 г в Симферополе накатали ?На ремонт дорог в...
  • ИРИНА МАЛЫШЕВА
    В Самаре получила квартиру с газовым котлом. Газовая служба открещивается, мастера прислали, факт установили, а новый...В Симферополе сем...
  • ИРИНА МАЛЫШЕВА
    Но требования ко всем запредельные, таких послушать, все им должны ,а они никому ни стране, ни родине, ни родным, ни ...Житель Феодосии о...

Крымскую «Школу экскурсоводов» окончили 60 человек

Крымскую «Школу экскурсоводов» окончили 60 человек

В Крыму завершился образовательный проект «Школа экскурсоводов», собравший 60 участников, в числе которых находились как самозанятые, так и физические лица, желающие начать предпринимательскую деятельность.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх