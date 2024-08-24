Крымскую «Школу экскурсоводов» окончили 60 человек

В Крыму завершился образовательный проект «Школа экскурсоводов», собравший 60 участников, в числе которых находились как самозанятые, так и физические лица, желающие начать предпринимательскую деятельность.
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