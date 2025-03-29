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Царьград

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Президент Бразилии отказался общаться с посланником Зеленского

Лула да Силва отказался от встречи с экс-премьером Италии д’Алемой, прибывшим по просьбе Владимира Зеленского.

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