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"Приватбанк" вновь не смог продать "Днепр-Арену" за 141 млн грн

"Приватбанк" вновь не смог продать "Днепр-Арену" за 141 млн грн

Аукцион по продаже стадиона «Днепр-Арена» и бывшей тренировочной базы ФК «Днепр», принадлежащих государственному ПриватБанку, снова не состоялся.

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