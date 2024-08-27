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Как Берлин реагирует на сообщения о причастности Киева к взрывам "Северных потоков"

Как Берлин реагирует на сообщения о причастности Киева к взрывам "Северных потоков"

Когда-то торгово-экономические отношения России и Германии стремительно развивались, довольно легко преодолевая любые препятствия на своем пути, а Москва и Берлин готовы были обсуждать грандиозные проекты двустороннего сотрудничества.

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