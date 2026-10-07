МВД начнет проверку из-за выброшенных котят в Энгельсе

В Энгельсе Саратовской области три новорождённых котёнка были выброшены из окна восьмого этажа. После видео инцидента МВД начало проверку.
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