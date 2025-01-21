Трамп назвал вероятную дату введения пошлин на товары из Канады и Мексики

Новые 25-процентные тарифы в отношении Канады и Мексики могут быть введены уже 1 февраля. Вероятную дату ужесточения торговли с соседними странами назвал президент США Дональд Трамп, его слова приводит CNBC.
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