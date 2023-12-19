Улица им. повешенного: Зачем Минск хранит память террориста-русофоба Калиновского

"Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка д/с Калиновского". С таким текстом отъезжают троллейбусы, автобусы и электробусы от места, которое Минске называют белорусской сокровищницей – Национальной библиотеки Белоруссии.
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