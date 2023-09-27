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Петицию о закрытии консульства России направят в парламент Финляндии

Петицию о закрытии консульства России направят в парламент Финляндии

commons.wikimedia.org/Arild Vågen (CC BY-SA 4.0) Официальная петиция с требованием закрыть консульство России на Аландских островах собрала необходимые 50 тысяч подписей, в связи с чем поступит на рассмотрение в парламент Финляндии.

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