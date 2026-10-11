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Татар-информ

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Сальседо оценил свой дебют за «Рубин»

Сальседо оценил свой дебют за «Рубин»

Фото: © Иван Жуков / «Татар-информ» Новичок казанского «Рубина» Эдди Сальседо оценил свой дебют за клуб в матче против московского «Динамо».

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