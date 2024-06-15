Депутат Госдумы Алексей Езубов попал в аварию в Московской области.
Яна Поплавская: "Депутат ездит по встречке и, возможно, пьяным. Пусть страна знает"
Комментарии
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os
oleg shatkov
А зачем они (мозги) ему? У него и так все прекрасно. У Дерипаски в компании американцы, и у этого в башке американцы.
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16 час.
LD
Leon Dan
"Встречки" уже достаточно. Степень опьянения сокроют от общественности. "Жестко критикует" не означает, что с критикуемыми что-то происходит.
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16 час.
Александр Юхновец
В таком возрасте от депутата , простите Толку нет и не будет -пусть сидит с удочкой и ловит рыбу, денег уже наколядовал …
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15 час.
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