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Яна Поплавская: "Депутат ездит по встречке и, возможно, пьяным. Пусть страна знает"

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Комментарии
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os
oleg shatkov
А зачем они (мозги) ему? У него и так все прекрасно. У Дерипаски в компании американцы, и у этого в башке американцы.
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16 час.
LD
Leon Dan
&quot;Встречки&quot; уже достаточно. Степень опьянения сокроют от общественности. &quot;Жестко критикует&quot; не означает, что с критикуемыми что-то происходит.
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16 час.
Александр Юхновец
В таком возрасте от депутата , простите Толку нет и не будет -пусть сидит с удочкой и ловит рыбу, денег уже наколядовал …
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15 час.

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