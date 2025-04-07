Трамп рассказал о попытках стран по всему миру пересмотреть пошлины. Фон дер Ляйен надеется на нулевую ставку

Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social, что страны по всему миру обращаются к США с целью проведения переговоров о пошлинах, а Япония уже направляет переговорщиков.
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