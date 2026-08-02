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Кардозо стал вторым игроком в истории «Краснодара» с голевыми действиями в двух первых матчах РПЛ

Кардозо стал вторым игроком в истории «Краснодара» с голевыми действиями в двух первых матчах РПЛ

Бразильский полузащитник «Краснодара» Кристиан Кардозо стал лишь вторым футболистом в истории «быков», кому удалось отметиться результативными действиями в каждой из двух своих первых встреч в чемпионате России.

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