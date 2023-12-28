"Получат ли россияне льготные машины к Новому Году?"

Теме ввоза гражданами России японских автомобилей для личного пользования, имеющей большое сециальное значение не только для дальневосточников, но и для жителей многих других регионов РФ, посвятило свой материал сетевое издание "Конкурент".
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