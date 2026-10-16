Сегодня (16 октября) МУП «Астрводоканал» с 21:00 до 14:00 17 октября 2026 года остановит очистные сооружения водопровода для проведения заключительных осенних профилактических работ с прекращением подачи питьевой воды в северо-восточную часть Астрахани.
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