Научат и оценят: как изменятся правила подготовки водителей

Осенью в России могут вступить в силу новые правила подготовки водителей в автошколах. Они предполагают возможность дистанционного обучения, увеличение времени практических занятий, новые темы в «теории», а также вводят дополнительные требования к учебным заведениям.
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