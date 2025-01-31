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Госдума РФ обсудит законопроект: запрет на распространение сатанизма

Госдума РФ обсудит законопроект: запрет на распространение сатанизма

В феврале Госдума рассмотрит законопроект о запрете сатанистской идеологии в России. Депутат Николай Бурляев инициировал этот проект, отмечая поддержку Патриарха Кирилла и необходимость защиты от экстремистских культов с Украины и США.

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